Roma, Gasperini: "Abbiamo fatto un bel regalo ai tifosi"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:46Serie A
Marco Campanella

La Roma vince in casa contro l'Udinese grazie alle reti di Pellegrini e Celik, salendo in vetta alla classifica in solitaria in attesa del risultato di Inter-Lazio. In questi minuti, Gian Piero Gasperini è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match nella consueta conferenza post partita. Diretta testuale a cura di TMW .

20.10 - A breve la conferenza stampa.

20.35 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa sarebbe la sua squadra con un ottimo attaccante? Se lo aspetta a gennaio?
"Adesso va bene così, vediamo chi abbiamo: si impegnano e stanno crescendo. Abbiamo una buona fase offensiva ultimamente, sono tutti ragazzi che hanno fiducia. Il merito è il loro, la partita di oggi è indicativa".

La gioia a fine partita?
"A fine partita eravamo felici, essere primi alla sosta è un bel regalo ai nostri tifosi. Ho visto grande gioia e grandi cori, per noi è molto bello. Non mi aspettavo di essere a questo punto, quando parti è difficile fare previsioni, ma raccogli ciò che hai e poi vedi cosa salta fuori. Ho trovato un gruppo molto disponibile, con grande ambizione, da subito abbiamo lavorato bene. Il fatto di giocare l'Europa League ci ha aiutato, abbiamo provato tante cose e ora siamo avanti rispetto a settimane fa. La cosa importante è che i tifosi siano contenti della squadra, poi il campionato è lungo".

Avete raggiunto un ottimo livello dal punto di vista fisico?
"Indubbiamente stiamo bene, ci sono squadre con velocità superiori però non siamo distanti dai valori delle avversarie. Questi ragazzi avevano valori di livello: giocare ci ha aiutato, molto dipende da come si occupano gli spazi. Corriamo bene, i valori non sono tanto diversi. Abbiamo giocato bene con la palla, abbiamo alzato la coralità di gioco e questo fa sembrare che corriamo di più. Poi, attacchiamo l'area con tanti calciatori, la profondità: la squadra mi segue, loro fanno bene ciò che chiedo in campo".

Si inizia a parlare di scudetto?
"No, noi giochiamo ogni gara volendo dare il massimo, stiamo attenti ai recuperi. Non parliamo di obiettivi, la classifica è corta: ci sono delle fasi, giocheremo 9 gare in un mese tra dicembre e gennaio. Voglio fare bene con la squadra e che la gente viva di queste serate".

Come mai Baldanzi ha fatto la punta?
"Non avevamo un giocatore per sostituire Dovbyk e ci siamo adattati: palla a terra, poi per gli avversari sarebbe stato un problema difendere in base alla rapidità e alla tecnica. Un altro modo di attaccare, ma non meno efficace".

Ferguson va in nazionale?
"No, speriamo di recuperare qualcuno in questa sosta".

20.46 - Termina la conferenza stampa.

