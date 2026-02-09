Montella: "Celik si sposa alla perfezione con il gioco della Roma. Se rimane? Non tocca a me"

Al Messaggero, l'ex attaccante della Roma e ora ct della Turchia Vincenzo Montella, parla così del momento della squadra capitolina: "La Roma sta facendo un ottimo campionato tenendo conto della grande competitività nelle zone alte. Ho una forte stima per Gasperini: le sue squadre e i suoi calciatori sono sempre migliorati e questo sta accadendo anche con i giallorossi. Celik è un esempio: ero sicuro che con Gasperini sarebbe migliorato perché Zeki è il classico giocatore che per caratteristiche e comportamento si sposa alla perfezione con il gioco della Roma di quest'anno".

Rimarrà alla Roma?

"Non è di mia competenza e non è nel mio stile. Sicuramente le sue prestazioni rendono Zeki un calciatore apprezzato anche da altre squadre, ma penso soprattutto dalla Roma".

L'esperienza alla guida della Turchia al momento è più che positiva, dice Montella, che conferma gli conceda una grandissima possibilità di aggiornarsi, di vedere tanti campionati, quasi tutti i più importanti in Europa ma anche nel resto del mondo, ad esempio in Arabia Saudita. La Turchia è una squadra molto competitiva con tanti giovani talenti che stanno sbocciando, ci sono ottime prospettive. La Turchia è un paese grande, “giovane”, che si sta innovando, con bellezze storiche e naturali importanti. Un posto molto bello che il ct ha avuto il piacere di esplorare e scoprire, conclude nel corso dell'intervista concessa.