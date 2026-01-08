Moratti: "Oggi arbitri fuori forma, in passato associazione di delinquenti a guidare il calcio"

A pochi giorni da Inter-Napoli, l'ex presidente dei nerazzurri Massimo Moratti ha rilasciato un'intervista a Napoli Network, nella quale ha parlato anche delle vicende arbitrali che hanno indubbiamente influenzato l'ultimo turno di campionato: "Non vedo analogie con il passato (fa riferimento a Calciopoli, ndr) perché all'epoca c'era un'associazione di delinquenti a guidare il calcio, mentre oggi ci sono arbitri fuori forma e non all'altezza".

Moratti non ha risparmiato neanche la tecnologia, spiegando: "Il VAR è necessario, ma così non si capisce quando comanda l'arbitro e quando il VAR... Va equilibrato, l'aspettativa della gente è importante. A Napoli ieri sono successe delle cose non chiare e non va bene". Tanti elogi ad Aurelio De Laurentiis, uno degli ultimi presidenti della vecchia guardia a essere rimasto al timone di un club italiano: "La crescita è stata costante, ha superato tutti quando l'aspettativa era che consolidasse la sua posizione".

Infine ha commentato la recente affermazione in Supercoppa Italiana dopo i due Scudetti in 3 anni: "Un successo enorme, anche perché ottenerlo a Napoli non è facile. Il pubblico sostiene ancora la squadra, è fantastico".