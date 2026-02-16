Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Salernitana, ds e mister ai ferri corti. La società non cambia, tifosi furiosi

Salernitana, ds e mister ai ferri corti. La società non cambia, tifosi furiosiTUTTO mercato WEB
Danilo Iervolino
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 08:49Serie C
Luca Esposito

Un fine settimana paradossale, ma tutto sommato in linea con quanto a Salerno sta accadendo da tre anni. Nemmeno il pareggio con la Cavese e il successivo post-gara ad alta tensione hanno spinto la società a prendere una decisione utile quantomeno a scuotere una squadra in confusione e a lanciare un messaggio alla tifoseria che, a questo punto, proseguirà sulla via della contestazione. Spazientita da una programmazione non ambiziosa e da una classifica anonima dopo due retrocessioni consecutive e un elenco infinito di promesse non mantenute. Ma andiamo con ordine. Finito il match con la Cavese (un pari condizionato da un errore arbitrale, ma soprattutto da un secondo tempo pessimo dei granata), c’è stato un confronto molto acceso tra il direttore sportivo Daniele Faggiano e il tecnico Giuseppe Raffaele, con parole forti e uno strappo apparentemente insanabile. I calciatori e molti addetti ai lavori presenti hanno ascoltato tutto, al punto che il ds avrebbe fatto intendere alla squadra che, alla ripresa degli allenamenti, avrebbero potuto trovare una nuova guida tecnica. Nella tarda serata di sabato, però, divergenza totale tra la proprietà e Faggiano. Iervolino avrebbe “rinfacciato” al ds aver difeso l’allenatore a spada tratta opponendosi in ogni modo a un licenziamento in diverse occasioni, al punto da metterlo a cospetto di un bivio: permanenza di Raffaele o soluzione interna con la promozione di mister Stendardo dalla Primavera. Ipotesi che Faggiano ha bocciato subito, rimandando ogni discorso alla giornata di ieri. Nulla, però, è cambiato. Iervolino, Milan e la società – pare anche per motivi economici – non hanno ritenuto opportuno mettere sotto contratto un altro tecnico, per di più con una classifica che non dà speranze in ottica primo posto e che, tutto sommato, è in linea non con le promesse di inizio stagione, ma con le reali potenzialità di una rosa incompleta in almeno tre reparti su quattro. Faggiano ha incassato, non si dimette nonostante la notizia della lite con Raffaele sia di pubblico dominio e ha accettato di ripartire con l’attuale allenatore preparandosi ad un confronto che avverrà oggi in città nel chiuso del centro sportivo Mary Rosy. Nel frattempo erano circolati tanti nomi. Un mese fa la pista Pagliuca sembrava percorribile, ma in società non hanno garantito un anno e mezzo di contratto. D’Aversa è stata ipotesi non veritiera, mentre Iervolino aveva pensato anche a Pasquale Marino che, per il legame con la piazza e la voglia di riscatto dopo il caso Sampdoria, forse sarebbe stato l’unico a firmare per sei mesi e senza pretendere clausole o rinnovi automatici legati al raggiungimento della promozione. Resta un nome sul taccuino del patron che, comunque vada a finire questa stagione, a giugno ripartirà comunque da zero.

E la squadra? Naturalmente spaesata. Altro che “vergognose illazioni”: è sempre più evidente che il gruppo sia scarico, in parte non segue Raffaele e palesa insofferenza sia per prestazioni costantemente negative, sia per alcune scelte che hanno fatto discutere. A Cava, per esempio, togliere Achik e Lescano inserendo un Ferrari scarico e un mediano di interdizione come Tascone ha significato consegnarsi a un avversario che, fino a quel momento, non aveva mai tirato in porta. E poi la bocciatura costante di Ferraris, uno dei pochi calciatori che ha aggiunto qualità a un organico che, va ribadito, non vale Benevento e Catania e che forse ha già fatto il massimo rispetto alle potenzialità effettive. Alla Salernitana mancano in modo chiaro un portiere che si giochi il posto con Donnarumma, un forte e rapido difensore centrale, un centrocampista di qualità e un esterno che metta fiato sul collo a Villa. Certo, in prospettiva futura i rientri di Cabianca, Inglese, Carriero e Antonucci e, magari, la crescita fisica di Golemic potranno consentire di presentarsi ai playoff quantomeno con una formazione titolare molto competitiva per la categoria. Ma non era certo questa la stagione che la tifoseria si aspettava dopo il biennio peggiore della storia granata. A proposito di tifosi, la piazza è in fermento e domenica prossima, col Monopoli, si viaggia verso un altro record negativo stagionale. Molti dei 5300 abbonati stanno disertando da settimane, saranno pochissimi i biglietti venduti e proseguirà la linea dura all’indirizzo di Iervolino, Milan, Pagano e Faggiano, col ds invitato a più riprese a lasciare Salerno soprattutto per alcune dichiarazioni ritenute poco coerenti con le premesse iniziali. Rapporto ai minimi termini anche con la squadra, sonoramente fischiata anche dopo il 3-0 sul Casarano e accusata d’aver affrontato il derby senza ardore agonistico e con un secondo tempo troppo brutto per essere vero al netto della soddisfazione palesata da Raffaele. Una doppia casalinga, quella contro Monopoli e Catania, che poteva essere la spinta decisiva in ottica promozione in una cornice da sogno e che invece si trasformerà nell’ennesima ultima spiaggia per il mister e per il ds e per un banco di prova da non fallire per non mettere a repentaglio finanche la terza posizione a favore di un Cosenza in risalita.

Articoli correlati
Salernitana nel caos, Raffaele sempre in bilico: pronto Stendardo. Ma anche Faggiano... Salernitana nel caos, Raffaele sempre in bilico: pronto Stendardo. Ma anche Faggiano trema
Salernitana, il 3-0 non basta: gli ultras chiedono a Iervolino e Faggiano di andare... Salernitana, il 3-0 non basta: gli ultras chiedono a Iervolino e Faggiano di andare via
Salernitana, tanti tifosi disertano per protesta: Pagano e Faggiano criticati sul... Salernitana, tanti tifosi disertano per protesta: Pagano e Faggiano criticati sul web
Altre notizie Serie C
Il Perugia non decolla. Tedesco: "Se mi sento in discussione? Di certo c'è che io... Il Perugia non decolla. Tedesco: "Se mi sento in discussione? Di certo c'è che io non mollo"
Salernitana, ds e mister ai ferri corti. La società non cambia, tifosi furiosi Salernitana, ds e mister ai ferri corti. La società non cambia, tifosi furiosi
Serie C, la 27ª giornata prosegue con un Monday Night infuocato Serie C, la 27ª giornata prosegue con un Monday Night infuocato
Pianese, Birindelli dopo il derby: "Gruppo straordinario, stiamo centrando l’obiettivo"... Pianese, Birindelli dopo il derby: "Gruppo straordinario, stiamo centrando l’obiettivo"
Cittadella, Iori: "Serve continuità mentale. Con il Renate partita solida e compatta"... Cittadella, Iori: "Serve continuità mentale. Con il Renate partita solida e compatta"
Serie C, pari in rimonta per la Virtus Verona. Potenza show nel Girone C Serie C, pari in rimonta per la Virtus Verona. Potenza show nel Girone C
Ascoli, Chakir: "Restare agganciati al Ravenna è il nostro obiettivo. Felice per... Ascoli, Chakir: "Restare agganciati al Ravenna è il nostro obiettivo. Felice per il gol"
Sambenedettese, Parigini: "Testa pesante, ma ne usciremo. Ai tifosi chiedo di starci... Sambenedettese, Parigini: "Testa pesante, ma ne usciremo. Ai tifosi chiedo di starci vicino"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
Le più lette
1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
2 Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
3 Cuesta come Chivu, gli chiedono dell'espulsione avversaria: "Non ne so il motivo"
4 Cagliari-Lecce, le probabili formazioni: Mina si riprende il posto, Cheddira confermato in attacco
5 Costacurta durissimo con Rocchi: "Bisogna intervenire subito. Bastoni? Spero non esulti più così"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Che caos nel tunnel del Meazza: Spalletti furioso con Marotta. Rischiano Comolli e Chiellini?
Immagine top news n.1 Bastoni scosso dopo Inter-Juventus: ieri confronto con Chivu e Marotta. Il retroscena
Immagine top news n.2 Inter-Juventus, minacce di morte a lui e alla famiglia: La Penna sporge denuncia alla Postale
Immagine top news n.3 Elkann chiama Gravina, Saviano accusa Marotta: Inter-Juventus fa ancora discutere
Immagine top news n.4 Malen trascina Gasp, ma Alisson salva Conte: Napoli-Roma, un pari che fa piacere alla Juve
Immagine top news n.5 È Pato o Piatek? Malen alla Roma si candida tra i colpi di gennaio più riusciti di sempre
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: Roma quarta da sola, Napoli a -11 dall'Inter
Immagine top news n.7 Tra Conte e Gasp sorride... Spalletti: niente scatto Champions, il Napoli riprende la Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.2 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.3 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.4 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Galatasaray, Buruk: "Juve imprevedibile. Osimhen e Icardi al top, possono coesistere"
Immagine news Serie A n.2 Milan, tempo di rinnovi: il punto su Tomori e Loftus-Cheek, premio per Bartesaghi?
Immagine news Serie A n.3 Ranocchia difende Bastoni: "Non ha fatto niente di anomalo, non è una simulazione"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, piove sul bagnato: Holm va ko, sarà fuori un mese circa. Emergenza a destra
Immagine news Serie A n.5 Guaio Atalanta, Raspadori potrebbe restar fuori tre settimane. Out per playoff e Napoli
Immagine news Serie A n.6 L'Inter protegge Bastoni, non ha simulato su Kalulu. E non sarà escluso dalla Nazionale
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica marcatori: Adorante del Venezia si porta al 2° posto in solitaria
Immagine news Serie B n.2 Il punto sulla B: crollano Bari e Avellino, super Suditirol. Il Pescara torna a sperare
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Gorgone: "Ottimo primo tempo. Andare via con un punto sarebbe stato un peccato"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Aiello: "Brutta partita. Le prossime saranno ore di confronto più che di riflessione"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Biancolino verso l’esonero: pronto Pagliuca per la panchina
Immagine news Serie B n.6 Avellino-Pescara 0-1, le pagelle: Brugman decisivo, Meazzi una scheggia impazzita
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Perugia non decolla. Tedesco: "Se mi sento in discussione? Di certo c'è che io non mollo"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, ds e mister ai ferri corti. La società non cambia, tifosi furiosi
Immagine news Serie C n.3 Serie C, la 27ª giornata prosegue con un Monday Night infuocato
Immagine news Serie C n.4 Pianese, Birindelli dopo il derby: "Gruppo straordinario, stiamo centrando l’obiettivo"
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, Iori: "Serve continuità mentale. Con il Renate partita solida e compatta"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, pari in rimonta per la Virtus Verona. Potenza show nel Girone C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Lecce, all’Unipol Domus punti pesanti per la salvezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus W., Canzi: "Se c'era una squadra che meritava i tre punti eravamo noi"
Immagine news Calcio femminile n.3 In attesa di Girelli la NWSL accoglie una ex Juve: Peyraud-Magnin al Denver Summit
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma-Napoli Women, le formazioni ufficiali: Dorsin guida le capitoline, Floe le partenopee
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus non va oltre il pari con la Lazio: 0-0 nella seconda gara di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Vihljamsdottir salva l'Inter nel recupero: 3-2 sul Parma nell'anticipo di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…