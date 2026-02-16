TMW Buone notizie per Allegri: il Milan ritrova Saelemaekers, si è allenato in gruppo

Max Allegri può sorridere, perché ha recuperato un pezzo da novanta del suo Milan. Stamattina, infatti, si è rivisto Alexis Saelemaekers pienamente inserito nei lavori del gruppo durante la seduta mattutina del Diavolo agli ordini del proprio allenatore, per preparare la partita di mercoledì sera contro il Como, recupero della partita di Serie A rinviata a causa della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

Sostituito all'intervallo della partita del 25 gennaio scorso contro la Roma, proprio per il presentarsi del problema fisico agli adduttori, da allora l'esterno belga ha saltato le due successive partite di Serie A, le due trasferte vittoriose sui campi di Bologna e Pisa. Potrebbe arrivare adesso il momento del suo ritorno in campo, mercoledì per la sfida interna dal sapore di alta classifica e zone europee contro il Como.

Fino al momento del suo infortunio, Saelemaekers è stato un punto fermo del Milan di Allegri, avendo raccolto 26 presenze tra Serie A (22), Coppa Italia (3) e Supercoppa Italiana (1), per un totale di 2118 minuti in campo con la maglia rossonera e con 2 gol segnati all'attivo.