Lamberto Zauli: "Fagioli sta dimostrando personalità. Adesso può puntare alla Nazionale"

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, per commentare il gol fatto contro il Como nell'ultimo turno di campionato, è intervenuto l'ex tecnico di Nicolò Fagioli ai tempi della Juventus Under 23 Lamberto Zauli: "Io sono un tifoso di Nicolò, l'ho visto crescere, e questo mi rende orgoglioso. Quello che mi sta piacendo più di tutto, oltre al gol fatto con grandissima tecnica, è proprio la personalità con cui in quest'ultimo periodo, anche discretamente lungo, ha preso la squadra per mano. Si fa dar sempre il pallone, a volte l'ha anche perso malamente, ma sta giocando con grande personalità, quindi questo per me è veramente importante".

La Nazionale potrebbe essere il suo coronamento?

"Gattuso si dovrà concentrare sui singoli. Sicuramente Nicolò è giovane, ha fame, sta facendo bene, quindi è chiaro che nel suo sogno c'è quello di poter partecipare a marzo alle partite importanti della Nazionale, e poi ci auguriamo tutti all'eventuale mondiale".

Quel gol può rappresentare un'iniezione di fiducia?

"Io penso che lui stia giocando anche in un momento molto difficile di classifica, di una piazza che non pensava mai di trovarsi in queste condizioni, quindi quello che piace di lui è questa personalità con cui gioca. Poi è chiaro che il gol è la ciliegina sulla torta di qualsiasi giocatore. Ti dà una spinta ulteriore, ti fa sentire ancora più forte. E quindi sono quegli episodi che possono farti sentire importante. È un gol veramente pesante, e sicuramente darà una spinta emotiva a Nicolò".