Sorrentino: "Il più grande errore è il primo giallo a Kalulu. Se si è fiscali lo si è a 360 gradi"

Stefano Sorrentino, intervenuto nel corso della trasmissione La Nuova DS, è tornato ad analizzare con attenzione il tanto discusso episodio dell'espulsione di Pierre Kalulu durante il derby d'Italia tra Inter e Juventus vinto dai nerazzurri per 3-2. L’ex portiere ha espresso il suo punto di vista evidenziando quelli che, a suo giudizio, sono stati gli errori principali nella gestione disciplinare della gara.

Queste le sue parole: "Il più grande errore di La Penna è il primo giallo dato a Kalulu. E poi un'altra cosa, visto che sei così fiscale, allora o sei fiscale a 360 gradi e io vorrei difendere La Penna, perché abbiamo detto che quella di Bastoni è stata la simulazione perfetta e poi secondo me, è anche un buon arbitro.

Nel momento in cui sei fiscale, lo devi essere a 360 gradi, perché dopo il fallo di Kalulu, da regolamento, Bastoni non può chiedere con la mano il cartellino. Quindi Bastoni era già ammonito a quel punto, devi ammonire anche Bastoni e va fuori anche Bastoni per doppio giallo".