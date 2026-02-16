Okan Buruk: "Icardi alla Juventus era davvero impossibile, voleva rimanere al Galatasaray"

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League contro la Juventus, andata del playoff: "La Juventus è molto brava in attacco, con Conceicao e Yildiz. Dobbiamo rimanere uniti, con i nostri tifosi: noi facciamo pressione sul campo, loro la faranno fuori".

A proposito di Yildiz, una vera e propria stella anche della nazionale della Turchia oltre che della Juventus, prosegue così il tecnico del Galatasaray: "Ho visto una foto di un giovane Yildiz con la maglia del Gala, a noi piace tantissimo, in Turchia è una stella".

In conclusione a Okan Buruk è stato chiesto anche se Mauro Icardi potesse davvero lasciare la sponda giallorossa di Istanbul per approdare proprio alla Juventus, nell'ultimo mercato di gennaio. Uno scenario che non è mai sembrato troppo concreto, almeno non sentendo quanto dichiarato dalla guida tecnica del club turco: "I tifosi del Galatasaray lo amano, lui voleva rimanere: era davvero impossibile che se ne andasse".