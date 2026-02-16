Okan Buruk: "Icardi alla Juventus era davvero impossibile, voleva rimanere al Galatasaray"
Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League contro la Juventus, andata del playoff: "La Juventus è molto brava in attacco, con Conceicao e Yildiz. Dobbiamo rimanere uniti, con i nostri tifosi: noi facciamo pressione sul campo, loro la faranno fuori".
A proposito di Yildiz, una vera e propria stella anche della nazionale della Turchia oltre che della Juventus, prosegue così il tecnico del Galatasaray: "Ho visto una foto di un giovane Yildiz con la maglia del Gala, a noi piace tantissimo, in Turchia è una stella".
In conclusione a Okan Buruk è stato chiesto anche se Mauro Icardi potesse davvero lasciare la sponda giallorossa di Istanbul per approdare proprio alla Juventus, nell'ultimo mercato di gennaio. Uno scenario che non è mai sembrato troppo concreto, almeno non sentendo quanto dichiarato dalla guida tecnica del club turco: "I tifosi del Galatasaray lo amano, lui voleva rimanere: era davvero impossibile che se ne andasse".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.