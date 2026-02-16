Serie C, la 27ª giornata prosegue con un Monday Night infuocato
Si chiude oggi 27ª giornata di Serie C con diversi posticipi cruciali. Nel Girone A la capolista Vicenza guarda interessata le sfide del lunedì. Alle 20.30 il Cittadella ospita il Renate in un confronto diretto per restare agganciati alla zona playoff.
Contemporaneamente l’Inter U23 sarà di scena contro l’Ospitaletto Franciacorta, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione a metà classifica e avvicinare il treno delle prime. Chiude il programma Pergolettese-Union Brescia, con gli ospiti chiamati a difendere il secondo posto e a rispondere alla pressione delle inseguitrici.
Nel Girone B il match più atteso è Pineto-Ternana. Gli umbri, penalizzati in classifica, cercano punti fondamentali per restare in corsa playoff, mentre il Pineto vuole sfruttare il fattore campo per accorciare sulle prime.
In contemporanea, Vis Pesaro-Campobasso mette in palio punti delicati in zona centrale, con i molisani che devono anche fare i conti con la penalizzazione.Il programma della giornata:
27ª GIORNATA – 14-15-16 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Domenica 15 febbraio
Triestina – Novara 0-1
70’ De Graca
Vicenza - Alcione Milano 0-1
90’+2’ Plescia
Dolomiti Bellunesi - Pro Vercelli 1-2
4’ Olonisakin (D), 58’ El Bouchataoui (P), 86’ Iotti (P)
Albinoleffe-Arzignano Valchiampo 2-0
45+3' Mandelli, 58' Parlati
Lumezzane-Giana Erminio 1-0
7' Caccavo
Trento-Pro Patria 2-0
75' Dalmonte, 80' Maffei
Lecco-Virtus Verona 2-2
21' Konate (L), 51' Metlika (L), 64' Zarpellon (VV), 92' Fanini (VV) - espulso Marrone (L) al 14'
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Cittadella - Renate
Ore 20.30 – Ospitaletto Franciacorta - Inter U23
Ore 20.30 – Pergolettese - Union Brescia
Classifica: Vicenza 66*, Union Brescia 50, Lecco 59*, Trento 44*, Alcione Milano 43*, Renate 42, Cittadella 39, Inter U23 39, Pro Vercelli 38*, Lumezzane 36*, Giana Erminio 35*, AlbinoLeffe 33*, Novara 32*, Arzignano Valchiampo 30*, Dolomiti Bellunesi 29*, Ospitaletto 28, Pergolettese 23, Virtus Verona 20*, Pro Patria 16*, Triestina 4*
N.B. - * una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Domenica 15 febbraio
Bra – Ascoli 1-3
16’ Brambilla (B), 52’ Chakir (A), 55’ Galuppini (A), 82’ Gori (A)
Guidonia Montecelio – Forlì 2-2
7’ Macrì (F), 23’ Zuppel (G), 30’ Sannipoli (G), 49’ Palomba (F)
Livorno – Pianese 1-2
6’ Fabrizi (P), 34’ Bertini (P), 75’ Panaioli (L)
Ravenna - Juventus Next Gen 2-0
22’ Fischnaller, 35’ Bianconi
Sambenedettese – Torres 1-2
11’ Sorrentino (T), 57’ Eusepi (S), 67’ Zanandrea (T)
Perugia-Carpi 1-1
18' Riccardi (P), 76' Casarini (C)
Pontedera-Gubbio 1-1
3' Varone (G), 48' Faggi (P)
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Pineto - Ternana
Ore 20.30 – Vis Pesaro - Campobasso
Riposa – Arezzo
Classifica: Arezzo 59, Ravenna 52**, Ascoli 50**, Juventus Next Gen 39**, Pianese 37**, Pineto 36*, Ternana 33*, Campobasso 33, Gubbio 33, Vis Pesaro 31*, Livorno 31*, Guidonia Montecelio 31, Forlì 30, Carpi 29**, Bra 25**, Sambenedettese 24**, Perugia 24**, Torres 23**, Pontedera 17.
N.B. - *una gara in meno
* una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Sabato 14 febbraio
Benevento – Latina 1-1
10’ Parigi (L), 60’ Tumminello (B)
Casarano – Casertana 3-2
2’ Casarotto (CE), 7’ Grandolfo (CA), 68’ Celiento (CA), 72’ Llano Massa (CE), 90’ Logoluso (CA)
Cavese – Salernitana 1-1
34’ Lescano (S), 90’ Minaj (C)
Cosenza - Audace Cerignola 3-0
26’ Moretti, 87’ Garritano, 90’+8’ Achour
Giugliano – Trapani 3-1
10 Motoc (T), 73’ Murilo (G), 90’+4’ D’Avino (G), 90’+8’ Balde (G)
Monopoli – Sorrento 1-0
66’ Scipioni
Foggia-Atalanta U23 0-1
58' Panada
Siracusa-Catania 1-1
35' D'Ausilio (C), 48' Di Paolo (S)
Picerno-Crotone 3-1
11' Bellodi (P), 34' Guadagni (P), 41' Gomez (C), 78' Baldassini (P)
Domenica 15 febbraio
Potenza-Team Altamura 3-0
23'/58' Felippe, 33' D'Auria - espulso Falasca (TA) al 19'
Classifica Benevento 61**, Catania 53**, Salernitana 50**, Cosenza 46**, Casertana 43**, Crotone 41**, Monopoli 40**, Audace Cerignola 39**, Team Altamura 36, Casarano 36**, Potenza 31, Atalanta U23 30**, Sorrento 30**, Picerno 29**, Cavese 28**, Latina 28**, Trapani 25, Giugliano 24**, Siracusa 23**, Foggia 22**.
N.B. - *una gara in meno
** una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva
