Avellino-Carrarese, formazioni ufficiali: c'è Biasci con Tutino in attacco
Queste le formazioni ufficiali di Avellino-Carrarese, gara valida per la 20ª giornata di Serie B:
AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala; Biasci, Tutino. A disp.: Iannarilli, Enrici, Milani, Reale, Armellino, Sounas, D'Andrea, Russo, Patierno, Lescano, Favilli, Crespi. All.: Biancolino.
CARRARESE (3-5-1-1): Fiorillo; Illanes, Oliana, Calabrese; Bouah, Hasa, Rubino, Schiavi, Belloni; Zuelli; Abiuso. A disp.: Bleve, Mazzini, Melegoni, Cicconi, Troise, Ruggeri, Distefano, Finotto, Sekulov, Zanon, Parlanti, Torregrossa. All.: Calabro.
