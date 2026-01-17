Marotta: "Campionato che consuma psicologicamente, ma Chivu porta rabbia e motivazione"

Il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, intervistato da DAZN prima della gara contro l'Udinese, ha commentato così il campionato dell'Inter e il lavoro di mister Chivu:

Quanto pesano queste gare in pochi giorni?

"Questo campionato consuma molto dal punto di vista psicologico e psicofisico. La partita con il Lecce ha portato via energie, abbiamo fatto fatica ma la rabbia e la motivazione portata da Chivu ha fatto in modo che la formazione portasse a casa il risultato. Oggi affrontiamo una squadra molto fisica, dobbiamo conservare lo stesso spirito e le motivazioni sono sicuramente importanti".