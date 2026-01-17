Inter, Luis Henrique di nuovo dal 1': "Spero di continuare così"
Scelto negli undici titolari tra Udinese e Inter, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Luis Henrique per commentare il match: "Abbiamo lavorato tanto per arrivare qui oggi e portare tre punti a casa. Oggi affrontiamo una squadra fisica e dobbiamo fare molta attenzione. Sono felice di quello che sto facendo e spero di continuare così".
