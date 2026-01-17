Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Colpo in attacco per il Ravenna: dal Trapani arriva Manuel Fischnaller

Colpo in attacco per il Ravenna: dal Trapani arriva Manuel FischnallerTUTTO mercato WEB
© foto di Andrea Rosito
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:04Serie C
Daniel Uccellieri

Il Ravenna FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Trapani per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Manuel Fischnaller, attaccante classe 1991, che si lega al club giallorosso con un contratto valido fino al 30 giugno 2027.

Profilo di grande esperienza e affidabilità, Fischnaller vanta un lungo percorso tra Serie B, Serie C, con trascorsi – tra le altre – in club come Südtirol, Catanzaro, Reggina e Alessandria. In questa prima parte di stagione ha vestito la maglia del Trapani, dove ha confermato il proprio fiuto per il gol realizzando 10 reti in 19 presenze.

Attaccante duttile, intelligente tatticamente e dotato di spiccata capacità realizzativa, arriva a Ravenna per aggiungere ulteriore qualità al reparto offensivo a disposizione di mister Marchionni.

Fischnaller vestirà la maglia numero 23.

A Manuel il benvenuto da parte di tutta la famiglia Ravenna FC.

Articoli correlati
Fischnaller sceglie il Ravenna? Sì. Ma il club giallorosso attende di capire il futuro... Fischnaller sceglie il Ravenna? Sì. Ma il club giallorosso attende di capire il futuro del Trapani
Perugia, in arrivo il colpo Nepi per l'attacco. E piace anche Fischnaller del Trapani... Perugia, in arrivo il colpo Nepi per l'attacco. E piace anche Fischnaller del Trapani
Trapani, Fischnaller: "La mia doppietta? Conta molto di più aver battuto il Picerno"... Trapani, Fischnaller: "La mia doppietta? Conta molto di più aver battuto il Picerno"
Altre notizie Serie C
Il Pontedera si rinforza in difesa: dal Pisa arriva in prestito Jeremy Mbambi UfficialeIl Pontedera si rinforza in difesa: dal Pisa arriva in prestito Jeremy Mbambi
Colpo in attacco per il Ravenna: dal Trapani arriva Manuel Fischnaller UfficialeColpo in attacco per il Ravenna: dal Trapani arriva Manuel Fischnaller
Il Sorrento saluta Commisso: "Viola Park simbolo di lungimiranza sportiva ed imprenditoriale"... Il Sorrento saluta Commisso: "Viola Park simbolo di lungimiranza sportiva ed imprenditoriale"
Cosenza, il giovane Barone va a farsi le ossa in D: passa in prestito alla Sarnese... UfficialeCosenza, il giovane Barone va a farsi le ossa in D: passa in prestito alla Sarnese
Scambio di portieri tra Giugliano e Cerignola: Greco va in Campania, Russo in Puglia... TMWScambio di portieri tra Giugliano e Cerignola: Greco va in Campania, Russo in Puglia
Lecco, Romani ricorda Commisso: "Porterò nel cuore l'amore che ha mostrato per i... Lecco, Romani ricorda Commisso: "Porterò nel cuore l'amore che ha mostrato per i giovani"
Il Cosenza ricorda Commisso: "La Calabria perde oggi uno dei suoi figli più rappresentativi"... Il Cosenza ricorda Commisso: "La Calabria perde oggi uno dei suoi figli più rappresentativi"
Catania, colpo in difesa: dal Modena arriva Fabio Ponsi a titolo definitivo UfficialeCatania, colpo in difesa: dal Modena arriva Fabio Ponsi a titolo definitivo
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
3 Il mondo del calcio in lutto: è morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
5 E' morto Rocco Commisso, quelle parole del figlio Giuseppe: "I giocatori non sono soli"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini gongola coi giornalisti di fede giallorossa: "Nell'Olanda gioca Malen, mica Zirkzee"
Immagine top news n.1 Inter, Marotta ricorda Commisso: "Perdiamo una delle ultime figure di presidente mecenate"
Immagine top news n.2 Bove riparte dal Watford: contratto di 6 mesi con opzione fino al 2031. Lunedì le visite
Immagine top news n.3 Comunicato della Fiorentina: "Scenderemo in campo per onorare Rocco Commisso"
Immagine top news n.4 Morte Commisso, Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente: nessuna richiesta di rinvio
Immagine top news n.5 Morte Commisso, Bologna-Fiorentina verso il rinvio? Più no che sì: cosa filtra dalla Lega
Immagine top news n.6 FIGC, disposto un minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso
Immagine top news n.7 Una vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.2 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.3 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.4 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sponda di Pio e gol di Lautaro, l'Inter sblocca il match con l'Udinese: è 0-1 al 20'
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Glasner apre alla cessione di Mateta: "C'è un prezzo per il quale può partire"
Immagine news Serie A n.3 430 milioni di soli cartellini, Nico Gonzalez il più caro: la top 10 degli acquisti di Commisso
Immagine news Serie A n.4 Gasperini gongola coi giornalisti di fede giallorossa: "Nell'Olanda gioca Malen, mica Zirkzee"
Immagine news Serie A n.5 "Troppo importante continuare a vincere": l'avvertimento di Luis Henrique all'Inter
Immagine news Serie A n.6 Como, Fabregas: "Non possiamo andare sempre al supermercato. Ora non c'è niente"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli-Sudtirol, formazioni ufficiali: Dionisi sceglie Nasti in attacco
Immagine news Serie B n.2 Padova-Mantova, formazioni ufficiali: c'è il Papu Gomez dal 1'. Tridente per Modesto
Immagine news Serie B n.3 Venezia-Catanzaro, formazioni ufficiali: si rivede Korac, confermato Sagrado a sinistra
Immagine news Serie B n.4 Avellino-Carrarese, formazioni ufficiali: c'è Biasci con Tutino in attacco
Immagine news Serie B n.5 Monza-Frosinone, le formazioni ufficiali: Kvernadze e Ghedjemis dal primo minuto
Immagine news Serie B n.6 Reggiana-Cesena, i convocati di Mignani per il derby: assenti solo Zamagni e Tosku
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Pontedera si rinforza in difesa: dal Pisa arriva in prestito Jeremy Mbambi
Immagine news Serie C n.2 Colpo in attacco per il Ravenna: dal Trapani arriva Manuel Fischnaller
Immagine news Serie C n.3 Il Sorrento saluta Commisso: "Viola Park simbolo di lungimiranza sportiva ed imprenditoriale"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, il giovane Barone va a farsi le ossa in D: passa in prestito alla Sarnese
Immagine news Serie C n.5 Scambio di portieri tra Giugliano e Cerignola: Greco va in Campania, Russo in Puglia
Immagine news Serie C n.6 Lecco, Romani ricorda Commisso: "Porterò nel cuore l'amore che ha mostrato per i giovani"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Juventus, partita cruciale per la stagione di entrambe
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Sassuolo, azzurri chiamati alla svolta dopo tre pareggi consecutivi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, l'anticipo fra Parma e Milan termina a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.2 La Serie A Women ricorda Commisso: "Il Viola Park centro nevralgico del nostro movimento"
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma-Milan apre il 2026 della Serie A Women. La Fiorentina scenderà in campo
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Sottili: "Noi e il Napoli le due sorprese della A. Importante fare risultato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.6 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)