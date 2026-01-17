Empoli-Sudtirol, formazioni ufficiali: Dionisi sceglie Nasti in attacco
TUTTO mercato WEB
Queste le formazioni ufficiali di Empoli-Sudtirol gara valida per la 20ª giornata di Serie B:
Empoli 3-4-2-1: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Ceesay, Haas, Ghion, Moruzzi; Elia, Ilie; Nasti
Sudtirol 3-5-2: Adamonis; El Kaouakibi; Kofler, Veseli: Molina, Tait, Tronchin, Casiraghi, Zedadka; Merkaj, Pecorino.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile