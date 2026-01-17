430 milioni di soli cartellini, Nico Gonzalez il più caro: la top 10 degli acquisti di Commisso

Si sono dette, si dicono e certamente si diranno tante cose sul presidente Rocco Commisso, ma è innegabile come la passione sia stata una delle virtù che lo ha sempre guidato nei suoi sei anni e mezzo alla guida della Fiorentina. Una passione che in tutto questo tempo lo ha portato a sborsare sul mercato (e quindi stipendi e Viola Park esclusi) circa 430 milioni di soli cartellini. Di questi, 90 sono stati spesi nell'ultima, faraonica, sessione estiva, la quale però non ha portato in dote i frutti sperati da tali ingenti esborsi.

In generale, nella presidenza Rocco Commisso, senza girarci troppo attorno, il valore degli acquisti raramente è riuscito a sopperire i soldi spesi dalla Fiorentina per accaparrarseli. Ma, come detto, è innegabile di quanto da parte del tycoon americano le risorse per alzare il livello del club non siano mai mancate.

Questa la top 10 dei suoi acquisti più costosi, senza tener conto dei bonus, con i dati forniti dal portale Transfermarket:

1. Nico Gonzalez - 27,37 milioni

2. Roberto Piccoli - 25,00 milioni

3. Sofyan Amrabat - 19,5 milioni

4. Christian Kouamé - 15,50 milioni

5. Arthur Cabral - 15,50 milioni

6. Jonathan Ikoné - 15,40 milioni

7. Dodo - 15,40 milioni

8. Alfred Duncan - 15,00 milioni

9. Marin Pongracic - 15,00 milioni

10. Simon Sohm - 15,00 milioni