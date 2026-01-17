"Troppo importante continuare a vincere": l'avvertimento di Luis Henrique all'Inter
“Sappiamo che è una partita difficile, ma abbiamo lavorato tanto per arrivarci al meglio e per portare i tre punti a casa nostra. È troppo importante per noi continuare come stiamo facendo, abbiamo lavorato molto e dobbiamo continuare così". Queste le parole dell'esterno brasiliano dell'Inter, Luis Henrique, ai microfoni di Inter TV, prima della gara dei nerazzurri contro l'Udinese.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
