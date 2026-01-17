"Troppo importante continuare a vincere": l'avvertimento di Luis Henrique all'Inter

“Sappiamo che è una partita difficile, ma abbiamo lavorato tanto per arrivarci al meglio e per portare i tre punti a casa nostra. È troppo importante per noi continuare come stiamo facendo, abbiamo lavorato molto e dobbiamo continuare così". Queste le parole dell'esterno brasiliano dell'Inter, Luis Henrique, ai microfoni di Inter TV, prima della gara dei nerazzurri contro l'Udinese.