Venezia-Catanzaro, formazioni ufficiali: si rivede Korac, confermato Sagrado a sinistra
Queste le formazioni ufficiali di Venezia-Catanzaro, gara valida per il 20° turno di Serie B:
VENEZIA (3-5-2): Stankovic, Korac, Svoboda, Sverko; Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Sagrado; Yeboah, Adorante. All. Stroppa.
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli, Brighenti, Antonini, Cassandro; Favasuli, Pontisso, Rispoli, Nuamah; Iemmello, Cisse; Pittarello. All. Aquilani.
