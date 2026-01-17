Udinese, Inler chiude il mercato davanti: "Abbiamo tanti giovani attaccanti"

Prima della sfida tra Udinese e Inter, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Gokhan Inler per commentare il match: "Siamo vicini alla Fiorentina e alla famiglia di Commisso per la perdita del Presidente. Lo stadio di Udine è molto importante: inaugurato dieci anni fa, ha permesso alla società di continuare a credere in quello che fa. Cerchiamo di tenere sempre l'asticella alta".

Assente Zaniolo per infortunio, cessione per Bravo: interverrete sulla trequarti?

"Abbiamo tanti attaccanti, giovani. Gueye merita opportunità, Bayo e Buksa (fuori anche oggi) e troveranno spazio. Atta oggi torna titolare e vediamo cosa potrà fare in campo, crediamo nei nostri tesserati".

L'Udinese lavora sempre al meglio con le big.

"Per me è importante vedere questo tipo di cambiamento. In Serie A ogni gara è bella, un attimo di distrazione ti può rovinare la gara. Ci sono tanti ragazzi al primo anno in Serie A, stiamo lavorando contro tutte le squadre al massimo".