Fiorentina in lutto per Manninger: stasera, prima del Palace, verrà osservato un minuto di silenzio

È arrivato l'ok della UEFA alla richiesta della Fiorentina di ricordare Alex Manninger in occasione della gara di ritorno dei quarti di Conference League contro il Crystal Palace, in programma stasera alle 21: verrà osservato un minuto di silenzio e la Viola giocherà con il lutto al braccio, fa sapere Sky Sport.

Stando alle prime ricostruzioni, Manninger avrebbe perso la vita in auto nella prima mattinata di oggi, per un impatto fatale con un treno. L'incidente è avvenuto nei paraggi di Salisburgo, all'altezza di un passaggio a livello che non presentava barriere. Ignaro del fatto che stesse arrivando un convoglio, Manninger - che viaggiava da solo - ha attraversato i binari ed è stato tragicamente centrato dal treno, a bordo del quale viaggiavano anche 25 passeggeri oltre al macchinista, usciti tutti illesi. Nonostante un soccorso immediato, con anche un defibrillatore, per Manninger non c'è stato invece purtroppo nulla da fare. La triste conferma è arrivata in un rapporto della polizia di Salisburgo diramato nel primo pomeriggio.