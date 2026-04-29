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Mourinho e i complimenti a Chivu per lo scudetto: "Lo deve vincere. Quando lo farà, sarò lì"

Mourinho e i complimenti a Chivu per lo scudetto: "Lo deve vincere. Quando lo farà, sarò lì"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 09:23Serie A
Alessio Del Lungo

Nel corso della lunga intervista rilasciata a SportMediaset, José Mourinho ha parlato anche di Cristian Chivu e della stagione dei nerazzurri: "Nel calcio è molto difficile dirlo, ma ha fatto una cosa che è stata intelligente, ovvero non è diventato allenatore per generazione spontanea. Ha fatto anni con i giovani, ha sicuramente studiato, qualcuno una settimana gioca e quella dopo è già tecnico. Ha fatto poca esperienza, ma comunque è passato da una società con meno pressioni e responsabilità come il Parma ed è arrivato all'Inter in un momento di stabilità. Ovviamente vincere lo scudetto al primo tentativo è bello".

Non so se gli ha mandato un messaggio per fargli i complimenti per lo scudetto.
"Tutti sappiamo che lo vincerà, ma lo deve vincere. Non sono superstizioso, però credo molto in queste cose nel calcio. Se la matematica non dice che è fatto, non è fatto… Quando vince io sarò lì".

Clicca qui per leggere tutte le dichiarazioni di Jose Mourinho.

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