Nico Paz impossibile? L'Inter aspetta le mosse del Real: gli incastri per tentare l'assalto

Nico Paz è un colpo impossibile da tentare la prossima estate? Probabile. Ma l'ultima parole in merito l'avrà il Real Madrid. Il fantasista esploso al Como è destinato al rientro alla Casa Blanca, dove il club madrileno dovrà ragionare su cosa fare con lui. Chiaro che il desiderio del giocatore sia quello di convincere tutti a giocarsi le proprie carte nella capitale spagnola.

Al contempo non è ancora detto che il suo futuro sia al 100% al Real Madrid. Secondo il Corriere dello Sport infatti il Real Madrid ragionerà sul fatto di avere numerose scelte nel reparto dove gioca il classe 2004. E qui dovrà stabilire se l'argentino dovrà rimanere come punto fermo per i prossimi anni, oppure se potrà essere sacrificato. Perché qualcuno necessariamente sembra che debba uscire dalla rosa che avrà a disposizione il prossimo tecnico del Real, che sia Arbeloa o qualcun altro.

È qui che, secondo il quotidiano, si infila l'Inter. Il club nerazzurro non avrebbe ancora abbandonato la speranza di poterlo tentare. Pur sapendo che serviranno molteplici incastri giusti. L'Inter ora ha un certo equilibrio economico e si parla di almeno 40 milioni di disavanzo concessi per il prossimo mercato, oltre a quelli derivanti da eventuali - ma non necessarie - cessioni. Probabilmente servirebbe anche una concessione supplementare da Oaktree. Da non escludere: in questo caso non si tratterebbe di un colpo solamente tecnico, ma pure mediatico.