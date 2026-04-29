Milan sempre più vicino a Goretzka. Gila quasi accontentato, ma c'è l'ostacolo Lazio

Il Milan ha già fatto i primi passi con l'agente di Mario Gila e li ha mossi correttamente, mentre quelli con la Lazio verranno compiuti dopo la finale di Coppa Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la concorrenza di Napoli, Juventus e Inter è agguerrita, ma da Via Aldo Rossi hanno fatto sapere che non parteciperanno ad aste.

Il contratto da 4 anni che partirà da una base di 3 milioni di euro più bonus e che salirà anno dopo anno sembra convincerlo, ma c'è da capire quanto chiederà Claudio Lotito. Il Milan per Gila potrà sfruttare il Decreto Crescita, ma il Real Madrid avrà diritto al 50% dell'incasso e di conseguenza i biancocelesti non molleranno.

Un lavoro importante è stato fatto pure per Leon Goretzka. I contatti tra le parti sono stati frequenti e, malgrado altre offerte dalla Premier League, il tedesco potrebbe unirsi da svincolato al Milan per un nuovo capitolo della sua carriera. La destinazione la gradisce, resta solo da capire chi potrebbe fargli posto: Tottenham, in caso di salvezza, e Aston Villa monitorano Loftus-Cheek, con Modric che non ha ancora chiarito se prolungherà il suo contratto di un altro anno o se deciderà di ritirarsi al termine del Mondiale.