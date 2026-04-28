Mourinho-Real Madrid, possibile atto II: è il favorito di Florentino Perez
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Continuano a susseguirsi da giorni le voci di un ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico portoghese, secondo The Athletic, sarebbe il favorito di Florentino Pérez per la successione di Alvaro Arbeloa, il cui addio a fine stagione è pressoché certo.
63 anni, Mourinho ha già guidato i blancos dal 2010 al 2013, vincendo una Copa del Rey nel 2011, una Liga nel 2012 e una Supercoppa spagnola nel 2013.
Attualmente lo Special One è alla guida del Benfica che è imbatutto nella Primeira Liga portoghese. Il tecnico ex Inter e Roma, interpellato nei giorni scorsi dalla stampa lusitana su una sua eventuale permanenza, non si è voluto sbilanciare.
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