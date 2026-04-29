Nessun dubbio su Dimarco: l'Inter eserciterà l'opzione e prolungherà il suo contratto fino al 2028

Il contratto di Federico Dimarco con l'Inter è in scadenza nel 2027, ma il club ha a disposizione una clausola unilaterale e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, estenderà la durata fino al 2028. L'opzione scatterà nella prossima primavera o quando il club lo riterrà opportuno, ma non c'è fretta, anche perché il legame tra le parti non è in discussione.

L'accordo potrebbe essere prolungato più avanti fino al 2030, rivedendo l'ingaggio, che attualmente si attesta sui 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Nessuno si aspettava un'annata deludente di Dimarco, ma è altrettanto vero che era difficile immaginare raggiungesse i 18 assist che gli riconosce attualmente la Lega Serie A, stabilendo così il record assoluto con il campionato a 20 squadre.

L'Inter è ed è stata una macchina da gol in questa stagione, realizzando addirittura 17 gol dalla bandierina. Molti dei calci d'angolo che poi si sono rivelati decisivi, ultimo quello contro il Torino, sono stati battuti proprio dal mancino dell'ex Parma, che ora più che mai vuole chiudere in bellezza l'annata, conquistando il suo secondo scudetto con la maglia nerazzurra. L'unica nota stonata del suo 2025-2026 resta l'eliminazione al playoff Mondiale con la maglia della nostra Nazionale.