Sampdoria, Tey oggi arriva a Milano. Possibile la presenza a Marassi per il Sudtirol

Joseph Tey torna in Italia e la Sampdoria resta alla finestra. L’investitore singaporese, scrive Il Secolo XIX, è atteso nella giornata di oggi a Milano, dove ha in programma una serie di impegni professionali non esclusivamente legati al club blucerchiato. Proprio in base alla sua agenda, Tey deciderà nelle prossime ore se essere presente dopodomani pomeriggio allo stadio Ferraris in occasione della sfida contro il Sudtirol.

Non si tratterebbe di una prima volta contro la formazione altoatesina. L’imprenditore, infatti, aveva già assistito alla gara d’andata dello scorso 31 agosto, quando la Sampdoria uscì sconfitta per 3-1 allo stadio Druso. In quell’occasione Tey era in tribuna insieme al CEO sportivo Fredberg, al direttore sportivo Mancini, a Invernizzi e al responsabile marketing e commerciale Donati.

L’ultima presenza del singaporese a Marassi risale invece alla partita successiva, contro il Cesena, anche quella conclusa con una sconfitta per 2-1. Un pomeriggio reso ancora più teso dalla contestazione andata in scena nel piazzale della tribuna, che coinvolse lo stesso Tey insieme all’allora presidente Manfredi.

Adesso resta da capire se il suo ritorno allo stadio coinciderà con un momento delicato per la stagione blucerchiata, in una fase in cui ogni segnale, anche fuori dal campo, può avere un peso specifico importante.