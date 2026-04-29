Sampdoria, Coda vuole rientrare prima della fine. Poi in estate sarà addio

Massimo Coda corre contro il tempo per chiudere la sua esperienza alla Sampdoria nel modo che sente più suo: in campo. L’attaccante blucerchiato, fermo nelle ultime settimane per il riacutizzarsi di un problema al polpaccio destro, sta lavorando per tornare a disposizione prima della fine del campionato. Restano soltanto due partite, quella casalinga contro il Sudtirol e la trasferta in casa della Reggiana, e l’obiettivo è esserci almeno per salutare tifosi e squadra sul terreno di gioco.

Come riportato da Il Secolo XIX, quella di Coda è una vera e propria corsa contro il tempo, non solo per motivi fisici ma anche simbolici. Il contratto dell’attaccante è infatti in scadenza e, al momento, dalla società non sono arrivati segnali in direzione di un possibile rinnovo. Un dettaglio che rende sempre più probabile l’addio a fine stagione, dopo due anni in cui il centravanti ha saputo conquistare l’affetto della piazza.

Nonostante le difficoltà fisiche dell’ultimo periodo Coda resta il punto di riferimento offensivo della Sampdoria. È lui il capocannoniere stagionale con 9 reti, nettamente davanti ai compagni, e il suo contributo è stato importante in una stagione complicata, segnata anche da limiti strutturali dell’organico.

Il futuro però resta ancora da scrivere. Tra le possibili destinazioni c’è la Salernitana, club che lo segue da tempo..