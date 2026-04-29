TMW Serie B, incubo diffide: in 180 minuti si decide tutto, tanti big a rischio stop

Qualsiasi sia l'obiettivo finale della stagione per un club, a due giornate dalla fine, ogni dettaglio può fare la differenza. In particolare quando si tratta di giocatori su cui poter contare.

Centottanta minuti sono un'inezia e qualsiasi 'virgola' può spostare gli equilibri sulla bilancia. Figuriamoci la presenza, o meno, di un tuo giocatore.

Ecco allora che diventa un fattore da tenere in ampia considerazione quello dei giocatori attualmente in diffida che, se ammoniti nelle gare della 37ª giornata di Serie B in programma venerdì pomeriggio alle ore 15, saranno costretti a saltare l'ultimo turno di stagione regolare. Che per molte delle 20 partecipanti al torneo cadetto farà la differenza fra il raggiungimento dell'obiettivo prefissato o il fallimento. Un dettaglio, questo, che rischia per pesare molto su formazioni come Bari e Pescara, entrambe in lotta per la salvezza, o il Frosinone a caccia di punti per la promozione in Serie A. Numeri alla mani tutte e tre rischiano, ipoteticamente, di dover fare a meno nell'ultimo turno, dei sei giocatori attualmente diffidati. Un fattore non di poco conto.

Di seguito la lista di tutti i giocatori attualmente in diffida in Serie B (fonte PianetaSerieB):

AVELLINO (4) - Michele Besaggio, Luca Palmiero, Martin Palumbo, Dimitrios Sounas

BARI (6) - Matthias Braunoder, Andrea Cistana, Lorenzo Dickmann, Dimitrios Nikolaou, Giulio Maggiore, Raffaele Pucino

CARRARESE (5) - Nicolò Calabrese, Mattia Finotto, Luis Hasa, Tommaso Rubino, Emanuele Zuelli

CATANZARO (3) - Costantino Favasuli, Ruggero Frosinini, Patrick Nuamah

CESENA (3) - Tommaso Berti, Gaetano Castrovilli, Matteo Piacentini

EMPOLI (3) - Rares Ilie, Matteo Lovato, Marco Nasti

FROSINONE (6) - Gabriele Calvani, Matteo Cichella, Antonio Fiori, Francesco Gelli, Jacopo Gelli, Giorgi Kvernadze

JUVE STABIA (1) - Omar Correia

MANTOVA (4) - Davis Mensah, Andrea Meroni, Francesco Ruocco, David Wieser

MODENA (1) - Simone Santoro

MONZA (2) - Patrick Ciurria, Keita Balde

PADOVA (5) - Lorenzo Crisetig, Pietro Fusi, Marco Perrotta, Kevin Varas, Lorenzo Villa

PALERMO (3) - Bartosz Bereszynski, Emanuel Gyasi, Giangiacomo Magnani

PESCARA (6) - Riccardo Capellini, Gabriele Corbo, Antonio Di Nardo, Andrew Gravillon, Gaetano Letizia, Lorenzo Meazzi

REGGIANA (5) - Simone Bonetti, Kleis Bozhanaj, Andrea Bozzolan, Charlys, Tobias Reinhart

SAMPDORIA (4) - Tjas Begic, Francesco Conti, Dennis Hadzikadunic, Simone Pafundi

SPEZIA (1) - Giuseppe Di Serio

SUDTIROL (5) - Marius Adamonis, Filipe Bordon, Federico Davi, Jacopo Martini, Frederic Veseli

VENEZIA (2) - Andrea Adorante, Antoine Hainaut

VIRTUS ENTELLA (2) - Andrea Franzoni, Luca Parodi