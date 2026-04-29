TMW Atalanta, Palladino sotto giudizio fino a fine stagione. Ma risultati saranno decisivi

La sconfitta contro il Cagliari ha lasciato alcune scorie in casa Atalanta. Perché era un weekend che poteva portare alla certezza (o quasi) del settimo posto, soprattutto dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio. Ora i nerazzurri tiferanno per l'Inter in finale per sperare di entrare in Conference nella prossima stagione, mentre in campionato la sesta piazza è ora praticamente irraggiungibile, con Como e Roma che hanno vinto le rispettive gare e sono a più sette rispetto ai bergamaschi.

Tutto questo riflette sulla posizione di Raffaele Palladino. Perché è vero che ci sarà un incontro fra le parti a fine stagione, ma i risultati non sono soddisfacenti. Al centro delle critiche c'è il rendimento contro le squadre di livello medio-basso, dove sono arrivati pochi punti rispetto a quelli che era lecito aspettarsi. Esattamente lo stesso problema ravvisato un anno fa con la Fiorentina.

Il primo incontro per il rinnovo, fino al 2029, era andato in scena dopo la sfida contro il Borussia Dortmund. Il quattro a uno che aveva qualificato i bergamaschi - con una decina di milioni di bonus in più - aveva convinto la società a prolungare. Il diniego di Palladino, che preferiva attendere dopo quanto successo con i viola (prima rinnovo, poi addio), ha portato a uno stallo che fa riflettere entrambe le parti sulla decisione. I risultati saranno decisivi, anche se in questo momento le quotazioni per una permanenza sono decisamente al ribasso.