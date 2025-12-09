Mourinho esalta il Napoli: "Se guardate chi gioca, dimenticate chi manca..."

Il tecnico del Benfica José Mourinho ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro il Napoli in Champions League, rispondendo anche ad alcune domande sulle tante assenze della rosa a disposizione di Antonio Conte:

Il Napoli non ha Lukaku, ha tante assenze...

"Non mi faccia ridere con i giocatori che mancano, perché non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso. Io ho delle assenze pesanti ma non voglio piangere. La panchina del Napoli è diversa, se vedete chi gioca dimenticate chi manca. Cambiando il sistema di gioco sono diventati una squadra migliore".

Lei ha fatto debuttare McTominay, ritroverà Spinazzola. Ci sono tanti elementi emozionanti?

"No, queste cose emozionanti sono pre partita e post partita. Niente più. Non è che io durante la partita mi metta a pensare a queste cose. Dobbiamo vincere questa partita contro un avversario fortissimo, sarà una partita difficilissima per noi. Faremo di tutto per trovare il risultato che vogliamo".

Per il Benfica domani sarà un'ultima chance?

"Matematicamente è ancora possibile e fin quando la matematica non ci condannerà saremo lì a lottare. Andiamo con tutto, fino all'ultimo. Vincere domani ci metterebbe in una posizione buona, non vincere complicherebbe la vita. Ma ci sarebbero altri 6 punti da conquistare. Neres? Sta giocando bene, ma Politano è bravo e se gioca uno o l'altro non cambia niente. Questa è una squadra che vive di talenti individuali, cultura tattica importante, lavoro tattico forte. Per questo non è solo Neres, questo pensiero non fa per me".