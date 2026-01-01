Mourinho soddisfatto dopo la vittoria col Gil Vicente: "Tre buone squadre in campo"

José Mourinho ha analizzato in conferenza stampa la vittoria del Benfica contro il Gil Vicente, soffermandosi su episodi arbitrali, scelte tattiche e crescita individuale.

L’analisi del match e l’infortunio di Aursnes - Mourinho ha spiegato che le condizioni di Fredrik Aursnes saranno valutate meglio nelle prossime 48 ore: il giocatore convive da settimane con un problema fisico e la sostituzione a inizio ripresa lascia temere qualcosa di più serio. Sul piano del gioco, il tecnico ha elogiato la qualità della partita: "Per essere una buona gara servono tre buone squadre, e credo che lo siano state". Ha poi espresso dubbi su un possibile rigore non concesso, sottolineando però che l’arbitro "ha lasciato spesso giocare" in una sfida molto intensa.

Gestione e maturità - Il tecnico non ha gradito l’approccio all’inizio del secondo tempo: "Dovevamo gestire meglio, con più maturità e meno ingenuità. Mourinho ha infine evidenziato i progressi tattici di Schjelderup, soprattutto nella fase difensiva e nella comprensione della marcatura a zona. "È importante che un giocatore senta la fiducia dell’allenatore", ha spiegato, sottolineando come la maggiore autostima abbia inciso sul rendimento. Anche Dahl è stato citato tra i giocatori maggiormente cresciuti nelle ultime settimane.