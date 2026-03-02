Portogallo, 4° successo consecutivo per il Benfica. Mourinho a 7 punti da Farioli
La 24ª giornata della Liga Portugal si chiude con la vittoria del Benfica sul campo del Gil Vincente. 1-2 il finale, con le reti di Pavlidis e Schjelderup per la squadra di José Mourinho. Si tratta del quarto successo consecutivo che permette al Benfica di restare sulla scia di Sporting CP e Porto.
LIGA PORTIGAL - 24ª GIORNATA
Porto - Arouca 3-1
Sporting CP - Estoril 3-0
AFS - Estrela Amadora 0-0
Nacional - Braga 1-2
Vitoria SC - Alverca 1-1
Tondela - Santa Clara 2-2
Casa Pia - Moreirense 1-1
Rio Ave - Famalicao 0-0
Gil Vicente - Benfica 1-2
CLASSIFICA
1. Porto 65
2. Sporting CP 61
3. Benfica 58
4. Braga 45
5. Gil Vicente 40
6. Famalicao 46
7. Moreirense 34
8. Estoril 33
9. Vitoria SC 32
10. Alverca 27
11. Arouca 26
12. Estrela Amadora 24
13. Casa Pia 23
14. Nacional 21
15. Rio Ave 21
16. Santa Clara 19
17. Tondela 19
18. AFS 9
MARCATORI
22 reti: Suarez (Sporting CP)
21 reti: Pavlidis (Benfica)
17 reti: Begraoui (Estoril)
13 reti: Zalazar (Braga), Samu (Porto) e Ramirez (Nacional)
12 reti: Horta (Braga)