Mourinho: "La mia Roma è finita, ma nessuno tocchi i tifosi. Italia? Non avete bisogno di me"

È un José Mourinho che non ha freni quello che ha parlato ai taccuini de Il Giornale. Lo Special One ha parlato anche del suo passato italiano, spiegando come Roma sia stato il posto più bello della sua carriera e che, neanche quando ha vinto in Champions League, ha festeggiato in città come successo nella Capitale dopo la Conference League: "Mai sentito un ambiente così incredibile intorno a una squadra di calcio".

Mourinho però si è tolto anche dei sassolini dalle scarpe: "Ma la mia Roma è finita. Non voglio dire altro. Anzi, una cosa: nessuno se la prenda con i tifosi romanisti dicendo che è colpa loro se non si vince. I tifosi giallorossi sono quelli che aiutano la squadra, nessuno li deve toccare". Chissà a chi sarà indirizzata questa frecciatina nemmeno troppo velata.

Infine un passaggio anche sulla Nazionale, con Mourinho che è stato messo tra gli obiettivi degli Azzurri, ma per l'ex tecnico di Real Madrid, Inter, Chelsea e Porto, attualmente alla guida del Benfica, crede che l'Italia non abbia bisogno di un tecnico straniero: "Avete Allegri, Conte e ne potrei citare altri 5 o 6, non è questo il punto".