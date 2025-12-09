Mourinho su Conte: "Esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte"

Nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli in Champions League, il tecnico del Benfica José Mourinho ha parlato anche del collega Antonio Conte:

Cosa pensa delle squadre di Conte?

"È impossibile pensare che le sue squadre siano scarse, c'è una compattezza e una consapevolezza tattica di altissimo livello. Lui è molto esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte. Dal punto di vista della preparazione è uno dei più bravi".

Lei conosce bene il Napoli. Questo sarà un fattore?

"Il fatto di conoscere bene il Napoli può aiutare ma questo non vuol dire che le loro qualità siano inferiori. È una squadra molto forte, ha vinto due scudetti in un brevissimo arco di tempo. In questo momento è una squadra che gioca in modo molto diverso rispetto all'inizio del campionato. Purtroppo per noi però è così, perché mi piace di più come giocano ora rispetto a prima".

Qual è il pericolo principale del Napoli?

"È forte nella transizione offensiva, difensiva, a tre, a quattro. Sa fare veramente tante cose il Napoli. La transizione offensiva non è solo Højlund, ma anche Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo sulle fasce, McTominay e i suoi sprint. È una grande squadra come ho detto".