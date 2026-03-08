"Che ipocrita": Hasselbaink durissimo con Mourinho per il caso Vinicius-Prestianni

Jimmy Floyd Hasselbaink, ex attaccante olandese di Atletico Madrid e Chelsea, è intervenuto sul tema del razzismo, dopo il caso fra Prestianni e Vinicius in Benfica-Real Madrid di Champions League. Hasselbaink oggi è direttore di Football Safety App, una piattaforma creata per segnalare abusi nel calcio. In un'intervista al Guardian ha dichiarato: "Il razzismo ti fa sentire inutile, come se non valessi niente. Ero l'unico a cui sputavano addosso, ed ero in realtà l'unico giocatore di colore della squadra. Nessuno mi ha aiutato".

Riguardo al caso Vinícius ha dichiarato: "Perché Prestianni si copre la bocca? Pensavamo tutti che avesse detto qualcosa. Purtroppo, dobbiamo concedergli il beneficio del dubbio", ha analizzato. "Lui ha avuto una vita peggiore della mia; Vini ha subito 20 attacchi razzisti in otto anni".

La polemica è cresciuta dopo le dichiarazioni di Mourinho. L'allenatore del Benfica ha collegato il modo in cui Vinícius ha festeggiato il gol della vittoria davanti ai tifosi portoghesi all'incidente successivo. Hasselbaink ha reagito bruscamente a queste osservazioni: "Che ipocrita!", ha esclamato. L'ex attaccante ritiene che Mourinho avrebbe dovuto chiedere direttamente al suo giocatore cosa fosse successo e, se l'insulto razziale fosse stato confermato, punirlo. "Mourinho ha giocatori di colore nella sua squadra, il Benfica. Come diavolo devono sentirsi?", ha aggiunto.