Mourinho riprende Farioli all'88', si fa espellere e resta a -7: Benfica-Porto 2-2

Prosegue la 25esima giornata della Primeira Liga portoghese. Il match clou è terminato pochi minuti fa: Benfica e Porto hanno pareggiato 2-2. La squadra dell'ex tecnico di Roma ed Inter, José Mourinho, aveva l'opportunità di accorciare in un colpo solo sia sulla capolista che sullo Sporting, che ieri aveva a sua volta pareggiato (contro il Braga), invece con questo risultato resta a -7 dalla vetta ed a -3 dal secondo posto.

Finale di gara acceso: lo stesso Mourinho è stato espulso in pieno recupero dopo una lite con un membro della panchina avversaria. Espulso poi anche il difensore Otamendi, nel Benfica.

Il Porto di Francesco Farioli per contro resta saldamente in vetta e vede il titolo più vicino, anche se è ancora tutto in discussione viste le sole 4 lunghezze dal secondo posto con ancora 9 partite da giocare.

Il risultato:

Benfica-Porto 2-2

10' Froholdt (P), 40' Pietuszewski (P), 69' Schjelderup (B), 88' Barreiro (B)

Il programma della 25esima giornata in Primeira Liga portoghese.

Venerdì 6 marzo 2026

FC Famalicão — FC Arouca 1-0

Sabato 7 marzo 2026

FC Alverca — AVS 0-0

Moreirense — CD Nacional 1-1

SC Braga — Sporting CP 2-2

Estoril Praia — Casa Pia 0-0

Domenica 8 marzo 2026

Estrela Amadora — Gil Vicente 2-2

Benfica — Porto 2-2

Santa Clara — Vitória

Lunedì 9 marzo 2026

CD Tondela — Rio Ave

La classifica aggiornata

FC Porto — 66 punti (25 partite giocate)

Sporting CP — 62 (25)

SL Benfica — 59 (25)

SC Braga — 46 (25)

Gil Vicente FC — 40 (24)

FC Famalicão — 39 (25)

Moreirense FC — 35 (25)

GD Estoril Praia — 34 (25)

Vitória SC — 32 (24)

FC Alverca — 28 (25)

FC Arouca — 26 (25)

CF Estrela Amadora — 24 (24)

Casa Pia AC — 24 (25)

CD Nacional — 22 (25)

Rio Ave FC — 21 (24)

CD Santa Clara — 19 (24)

CD Tondela — 19 (24)

AVS FS — 10 (25)