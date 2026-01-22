Napoli, affondo per Giovane e sorpasso alla Lazio: Manna punta a chiudere nelle prossime ore
Napoli attivissimo sul mercato, con Lorenzo Lucca in partenza con direzione Inghilterra dove firmerà con il Nottingham Forest dopo aver sostenuto le visite mediche. Parallelamente, anche Noa Lang è ad un passo dalla cessione, con i contatti col Galatasaray che vanno avanti in modo più che positivo e potrebbero trovare la fumata bianca a stretto giro di posta.
Due cessioni che porteranno ad altrettanti acquisti nel reparto offensivo: con l'infortunio di David Neres che sembra essere più serio del previsto, il Napoli ha deciso di dare l'accelerata decisiva per Giovane dell'Hellas Verona. Secondo Sky Sport, già questa sera il club azzurro potrebbe mettere a segno l'affondo in grado di convincere il club scaligero che valuta il brasiliano 20 milioni di euro.
Uno scatto che permetterà ad Antonio Conte di avere subito a disposizione un rinforzo importante per la linea offensiva, visto anche lo stop di Matteo Politano oltre a quello di Neres. L'accelerata permetterà al club azzurro anche di bruciare la concorrenza della Lazio, altra società che in queste settimane si è mossa con forza per Giovane mettendo sul piatto soldi più il prestito fino al termine della stagione di Reda Belahyane, centrocampista che il club di Lotito aveva acquistato proprio dal Verona.