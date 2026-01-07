Napoli, anche il Nottingham Forest ha chiesto informazioni per Lorenzo Lucca
Sirene internazionali per Lorenzo Lucca, centravanti che al Napoli finora non è riuscito a brillare. Secondo quanto riferito da Sky Sport, oltre al Benfica, anche il Nottingham Forest avrebbe chiesto informazioni per l’attaccante italiano, arrivato in azzurro nell’ambito di un affare da 35 milioni di euro, considerando i costi legati al riscatto.
In questa prima parte di stagione, Lucca ha giocato 570 minuti in 20 partite, segnando appena due gol tra campionato di Serie A e Coppa Italia. Numeri lontani da quelli che ci si aspettava dall’ex Udinese, chiuso però dall’exploit di Rasmus Hojlund, arrivato alla corte di Antonio Conte per rimpiazzare l’infortunato Romelu Lukaku.
Da capire le intenzioni di Lucca - se rimanere per convincere il salentino o meno -, che piace anche alla Lazio. L’eventuale destinazione estera non sarebbe certo un problema, dato che il centravanti ex Pisa ha già giocato fuori dall’Italia, all’Ajax in Olanda.
