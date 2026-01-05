Il Benfica insiste: nuovi contatti con il Napoli per Lucca. E Conte vuole un jolly offensivo

Non è ancora assolutamente tramontata la pista che potrebbe portare Lorenzo Lucca dal Napoli al Benfica. L'attaccante, che è in prestito con obbligo di riscatto in Campania dall'Udinese, è finito nel mirino dei portoghesi e, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono stati nuovi contatti tra il club di Lisbona e la società partenopea nelle ultime ore per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione.

Conte ha bisogno in ogni caso di un rinforzo nel reparto offensivo, un giocatore in grado di ricoprire più ruoli come l'ex Giacomo Raspadori, che però l'Atletico Madrid non sembra così intenzionato a cedere. Su di lui è forte pure l'interesse da parte di Roma e Lazio. Per il bomber italiano finora solo 20 presenze e 2 gol tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, molte delle quali da subentrato e di pochi minuti. Cambiare, anche in vista di un ipotetica qualificazione al Mondiale dell'Italia, è più che un'opzione.