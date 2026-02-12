Spagna, il CT su Morata: "È e sarà fondamentale per noi. Spero sia in perfette condizioni"

La Spagna conosce già il suo cammino nella Nations League. Il sorteggio ha inserito la Nazionale nello stesso gruppo di Croazia, Inghilterra e Repubblica Ceca, un raggruppamento di livello elevato per il CT Luis de la Fuente: "Questo conferma ciò che vado dicendo da tempo: per me questa competizione è dura quanto un Europeo. Siamo le migliori 16 nazionali d'Europa e abbiamo un gruppo difficilissimo, ma molto motivante. Ci spinge a dare la nostra versione migliore sin dal primo momento", le parole riprese dal quotidiano AS.

L'attenzione resta alta sull'infermeria in vista della Finalissima contro l'Argentina del 27 marzo e del Mondiale in estate, il tecnico delle Furie Rosse ha esaminato la situazione: "Carvajal è nel pieno del processo di recupero. Per noi è una risorsa preziosissima. Spero di poter scegliere basandomi sulle condizioni fisiche e non sulle assenze forzate". Quanto invece ad Alvaro Morata, recuperato da Fabregas al Como ma senza i 90 minuti nelle gambe: "Gli vogliamo molto bene. È stato, è e sarà fondamentale per noi. Spero sia in perfette condizioni".

Mikel Merino invece sarà out per lo scontro diretto con i campioni del Mondo in carica dell'Albiceleste: "Ho parlato con lui, è ottimista. Purtroppo per la Finalissima è impossibile recuperarlo, ma spero di averlo per il Mondiale". Poi una chiosa generale: "Mi piacerebbe avere la sfera di cristallo per sapere cosa accadrà domani. Purtroppo, le convocazioni sono spesso decise dal destino o dalla salute".