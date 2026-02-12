Michele Serena: "Ben venga Rugani alla Fiorentina, acquisto molto sottovalutato"

L'ex difensore Michele Serena, oggi allenatore, è stato intervistato da Radio FirenzeViola e ha commentato le attuali vicende di casa Fiorentina: "La squadra è altalenante, manca di continuità di risultati. Sembrava avesse trovato la quadra invece è tornata ad essere in difficoltà. Sarà dura fino alla fine. Condivido le parole di Paratici in cui dice che non è una situazione che si risolve in poche partite. Se vediamo bene ogni domenica una/due squadre che sono invischiate anch'esse nella lotta salvezza riescono a battere un colpo, vedi il Lecce con l'Udinese".

La classifica dice però che la Fiorentina è ancora terzultimo.

"Sono d'accordo con Paratici: bisogna mettere la testa nel carrarmato".

La difesa sembra il reparto più in difficoltà.

"Condivido ma a parte i gol presi, ogni volta la Fiorentina dà proprio l'impressione di prendere gol. Ci sono troppi errori difensivi, anche singoli. Ben venga l'acquisto di Rugani, è molto sottovalutato, ha l'età e l'esperienza giusta. Può dare una grande mano".

Dell'involuzione di Gosens, che idea si è fatto?

"Anno scorso tutti sono stati protagonisti in positivo, quest'anno molti lo sono in negativo. Io continua a dire che sono due terzini, ci metto anche Parisi, che possono garantire una buona mole di sostanza, anche se per adesso è mancata".

