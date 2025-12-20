Muharemovic non si nasconde: "Sto bene al Sassuolo, ma sogno Premier e Champions"

Tra le rivelazioni più luminose del campionato c’è senza dubbio il Sassuolo, e tra i volti nuovi che stanno attirando l’attenzione figura Tarik Muharemovic. Il difensore neroverde si è raccontato a Sportweek, offrendo uno spaccato interessante non solo sul campo, ma anche sulla vita di spogliatoio.

“Io sono quello che mette la musica: rap tedesco, inglese, qualcosa di italiano. Cerco di gasare i compagni”, racconta. Ma il vero obiettivo è mentale: “Provo a guidare quelli della mia età verso il sentirsi liberi prima della partita, liberi dalla tensione e dalla paura di essere noi stessi. Quando sei leggero con la testa giochi le partite migliori”.

Sul giocatore più difficile affrontato finora non ha esitazioni: “McTominay del Napoli mi ha fatto girare la testa. Era ovunque, poi ha segnato di testa anticipando proprio me”. Un riferimento chiaro a Scott McTominay del Napoli, prima di citare anche Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Determinante la guida di Fabio Grosso: “Mi aiuta tanto, mi spiega dove migliorare. Quando sbaglio mi dice di non preoccuparmi, ma di ripensare agli errori per non ripeterli”.

Sul futuro, Muharemovic guarda lontano senza nascondersi: “Ho firmato fino al 2031 e sto benissimo qui, ma voglio giocare la Champions. La Serie A mi piace, la Premier League è il sogno di tutti”. E confessa anche il tifo d’infanzia: “Da piccolo ero per il Barcellona come papà, litigavo con i cugini che tifavano Real Madrid”.