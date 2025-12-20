Fabregas non pensa solo ai risultati: "A Como più stabilità e pazienza rispetto ad altre società"

"Il risultato conta tantissimo nel calcio, è importantissimo, ma nel Como c'è una crescita dietro con un percorso iniziato due anni fa che sta andando molto veloce". Parla così Cesc Fabregas, intervistato da Sky Sport nel giorno dell'allenamento aperto ai tifosi allo stadio Sinigaglia. "Sicuramente qui a Como c'è più stabilità e pazienza rispetto ad altre società, questo ti fa prendere decisioni con più attenzione e con più tempo per analizzare le cose", ha continuato Fabregas.

"Siamo una società forte di Serie A - continua il tecnico spagnolo -, che vuole lottare contro tutto e tutti. Qua ci sono state tante emozioni negli ultimi anni, il ritorno in Serie A, la voglia di lottare contro tutti. In questo senso, la vittoria contro il Napoli nello scorso campionato è stata per noi molto importante".