Sassuolo, le ultime sul nuovo infortunio di Pinamonti: ancora problema alla caviglia

Il Sassuolo prepara la sfida contro il Torino con una preoccupazione in più. Andrea Pinamonti è infatti in forte dubbio per la gara di campionato in programma al Mapei Stadium, a causa di un problema fisico che potrebbe costringerlo a dare forfait. Una possibile assenza pesante per i neroverdi, soprattutto dopo quanto mostrato dall’attaccante nell’ultima uscita a San Siro.

Contro il Milan, nello stadio San Siro, Pinamonti è stato protagonista assoluto con due assist, la prima doppietta di passaggi vincenti della sua carriera in Serie A. Una prestazione che aveva confermato il momento di crescita del centravanti classe ’99, elogiato anche dal suo allenatore Fabio Grosso. In conferenza stampa, il tecnico ha però frenato gli entusiasmi: “Pinamonti è un giocatore completo, sa attaccare la profondità e fare da raccordo. Sta migliorando tanto, ma purtroppo si è aggiunto alla lista dei ragazzi in dubbio. Ha avuto un problema nella partita scorsa e non siamo ancora riusciti a rimetterlo al 100%”. Grosso ha poi chiarito che la situazione verrà valutata fino all’ultimo, considerando anche le altre assenze tra infortuni, squalifiche e la Coppa d’Africa.

Secondo quanto rivelato da SassuoloNews.net, il problema riguarda ancora la caviglia, già malconcia da settimane. Dopo l’acciacco accusato contro la Fiorentina, Pinamonti ha stretto i denti con il Milan, rimediando però una nuova botta che ora lo mette seriamente a rischio per il Torino. Lo staff medico proverà a recuperarlo, ma la prudenza resta massima.