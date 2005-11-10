Napoli, altre brutte notizie: che infortuni hanno Badiashile e Spinazzola. Rientra Rrahmani

Arrivano aggiornamenti non positivi per il Napoli e non riguardano la squalifica per due giornate comminata dal Giudice Sportivo all'allenatore azzurro Max Allegri, bensì la situazione dei giocatori disponibili per i prossimi impegni della prima squadra e un paio di infortuni rilevanti con cui ci sarà da fare i conti.

Il report sull'allenamento

Si legge nel comunicato ufficiale diramato dal Napoli: "Dopo il match di sabato gli azzurri sono tornati ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, mercoledì alle 20:45 al Brianteo contro il Monza. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico".

Due ai box, rientra Rrahmani

C'è poi spazio anche agli aggiornamenti di infermeria: "Rrahmani si è allenato in gruppo. Benoit Badiashile si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro.Nel corso dei minuti finali del match contro la Roma Leonardo Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra".