Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Conte cambia un solo uomo, Palestra subito dal 1'

Il Napoli ha ricominciato dove aveva finito la scorsa stagione: da un gol di McTominay, da un 2-0, stavolta a Reggio Emilia contro il Sassuolo nel debutto di questo nuovo campionato. E adesso ricomincia da dove aveva finito anche al Maradona: come nell'ultimo turno della passata Serie A, a Fuorigrotta arriva il Cagliari, con un allenatore nuovo, Fabio Pisacane, tra l'altro napoletano, e reduce dall'esordio con pareggio contro la Fiorentina.

Sono note le formazioni ufficiali. I Campioni d'Italia si schierano con il 4-4-1-1 già visto contro il Sassuolo, con una novità nell'undici: mister Antonio Conte preferisce Spinazzola ad Olivera sulla corsia sinistra. In porta Meret vince il ballottaggio con Milinkovic-Savic, al centro della retroguardia c'è ancora Juan Jesus insieme a Rrahmani.

Dall'altro lato Pisacane si schiera col 3-5-1-1 con la novità Palestra, appena arrivato, subito dall'inizio. Davanti c'è Esposito, out Borrelli, con Folorunsho alle sue spalle. Panchina anche per Gaetano: in mediana ci sono Prati, Deiola e Adopo. Ecco i due schieramenti.

NAPOLI (4-4-1-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola;Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Lucca.

Allenatore: Antonio Conte

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Luperto, Mina, Obert; Zappa, Prati, Deiola, Adopo, Palestra; Folorunsho; Esposito

Allenatore: Fabio Pisacane.