Napoli-Como, due tra le regine estive: sfida da oltre 220 milioni di euro sul mercato
Oggi alle 18 nel programma della 10^ giornata di Serie A si affrontano Napoli e Como, che tra le altre cose è una sfida da oltre 220 milioni di euro spesi sul mercato estivo, se si combina quanto fatto da entrambe le squadre, rispettivamente la 4^ e la 5^ più spendaccione della Serie A in estate.
Il colpo più costoso dell'estate del Napoli è stato, escludendo i riscatti di Hojlund e Lucca, è stato quello di Beukema dal Bologna, con subito dietro Lang e Miguel Gutierrez. Il podio degli acquisti estivi più costosi di casa Como, invece, è composto da tre trequartisti, un po' il simbolo del progetto partito con Fabregas: l'unico pagato più di 20 milioni è stato lo spagnolo Jesus Rodriguez, qualcosina in meno invece per Kuhn del Celtic e Baturina dalla Dinamo Zagabria.
GLI ACQUISTI ESTIVI DEL NAPOLI (115 milioni di euro spesi)
Sam Beukema (difensore, 1998) dal Bologna per 31 milioni di euro
Noa Lang (attaccante, 1999) dal PSV per 25 milioni di euro
Miguel Gutierrez (difensore, 2001) dal Girona per 18 milioni di euro
Vanja Milinkovic-Savic (portiere, 1997) in prestito dal Torino per 15 milioni di euro
Lorenzo Lucca (attaccante, 2000) in prestito dall'Udinese per 9 milioni di euro
Luca Marianucci (difensore, 2004) dall'Empoli per 9 milioni di euro
Rasmus Hojlund (attaccante, 2003) in prestito dal Manchester United per 6 milioni di euro
Elif Elmas (centrocampista, 1999) in prestito dal Lipsia per 2 milioni di euro
Kevin de Bruyne (centrocampista, 1991) dal Manchester City a costo zero
Emanuele Rao (attaccante, 2006) dalla SPAL
GLI ACQUISTI ESTIVI DEL COMO (107,5 milioni di euro spesi)
Jesus Rodriguez (attaccante, 2005) dal Real Betis per 22,5 milioni di euro
Nicolas Kuhn (attaccante, 2000) dal Celtic per 19 milioni di euro
Martin Baturina (centrocampista, 2003) dalla Dinamo Zagabria per 18 milioni di euro
Jayden Addai (attaccante, 2005) dall'AZ per 14 milioni di euro
Maximo Perrone (centrocampista, 2003) riscattato dal Manchester City per 13 milioni di euro
Alex Valle (difensore, 2004) riscattato dal Barcellona per 6 milioni di euro
Ignace van Der Brempt (difensore, 2002) riscattato dal RB Salisburgo per 5 milioni di euro
Diego Carlos (difensore, 1993) in prestito dal Fenerbahce per 2,8 milioni di euro
Jacobo Ramon (difensore, 2005) dal Real Madrid Castilla per 2,5 milioni di euro
Luca Mazzitelli (centrocampista, 1995) riscattato dal Frosinone per 2 milioni di euro
Fellipe Jack (difensore, 2006) riscattato dal Palmeiras per 2 milioni di euro
Stefan Posch (difensore, 1997) in prestito dal Bologna per 500mila euro
Nikola Cavlina (portiere, 2002) in prestito dalla Dinamo Zagabria per 150mila euro
Noel Tornqvist (portiere, 2002) dal Mjallby
Henrique Menke (portiere, 2007) in prestito dall'Internacional
Alvaro Morata (attaccante, 1992) in prestito dal Milan
