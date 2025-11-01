Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli-Como, due tra le regine estive: sfida da oltre 220 milioni di euro sul mercato

Napoli-Como, due tra le regine estive: sfida da oltre 220 milioni di euro sul mercatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 11:00Serie A
Dimitri Conti

Oggi alle 18 nel programma della 10^ giornata di Serie A si affrontano Napoli e Como, che tra le altre cose è una sfida da oltre 220 milioni di euro spesi sul mercato estivo, se si combina quanto fatto da entrambe le squadre, rispettivamente la 4^ e la 5^ più spendaccione della Serie A in estate.

Il colpo più costoso dell'estate del Napoli è stato, escludendo i riscatti di Hojlund e Lucca, è stato quello di Beukema dal Bologna, con subito dietro Lang e Miguel Gutierrez. Il podio degli acquisti estivi più costosi di casa Como, invece, è composto da tre trequartisti, un po' il simbolo del progetto partito con Fabregas: l'unico pagato più di 20 milioni è stato lo spagnolo Jesus Rodriguez, qualcosina in meno invece per Kuhn del Celtic e Baturina dalla Dinamo Zagabria.

GLI ACQUISTI ESTIVI DEL NAPOLI (115 milioni di euro spesi)
Sam Beukema (difensore, 1998) dal Bologna per 31 milioni di euro
Noa Lang (attaccante, 1999) dal PSV per 25 milioni di euro
Miguel Gutierrez (difensore, 2001) dal Girona per 18 milioni di euro
Vanja Milinkovic-Savic (portiere, 1997) in prestito dal Torino per 15 milioni di euro
Lorenzo Lucca (attaccante, 2000) in prestito dall'Udinese per 9 milioni di euro
Luca Marianucci (difensore, 2004) dall'Empoli per 9 milioni di euro
Rasmus Hojlund (attaccante, 2003) in prestito dal Manchester United per 6 milioni di euro
Elif Elmas (centrocampista, 1999) in prestito dal Lipsia per 2 milioni di euro
Kevin de Bruyne (centrocampista, 1991) dal Manchester City a costo zero
Emanuele Rao (attaccante, 2006) dalla SPAL

GLI ACQUISTI ESTIVI DEL COMO (107,5 milioni di euro spesi)
Jesus Rodriguez (attaccante, 2005) dal Real Betis per 22,5 milioni di euro
Nicolas Kuhn (attaccante, 2000) dal Celtic per 19 milioni di euro
Martin Baturina (centrocampista, 2003) dalla Dinamo Zagabria per 18 milioni di euro
Jayden Addai (attaccante, 2005) dall'AZ per 14 milioni di euro
Maximo Perrone (centrocampista, 2003) riscattato dal Manchester City per 13 milioni di euro
Alex Valle (difensore, 2004) riscattato dal Barcellona per 6 milioni di euro
Ignace van Der Brempt (difensore, 2002) riscattato dal RB Salisburgo per 5 milioni di euro
Diego Carlos (difensore, 1993) in prestito dal Fenerbahce per 2,8 milioni di euro
Jacobo Ramon (difensore, 2005) dal Real Madrid Castilla per 2,5 milioni di euro
Luca Mazzitelli (centrocampista, 1995) riscattato dal Frosinone per 2 milioni di euro
Fellipe Jack (difensore, 2006) riscattato dal Palmeiras per 2 milioni di euro
Stefan Posch (difensore, 1997) in prestito dal Bologna per 500mila euro
Nikola Cavlina (portiere, 2002) in prestito dalla Dinamo Zagabria per 150mila euro
Noel Tornqvist (portiere, 2002) dal Mjallby
Henrique Menke (portiere, 2007) in prestito dall'Internacional
Alvaro Morata (attaccante, 1992) in prestito dal Milan

Articoli correlati
Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il... Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
Altre notizie Serie A
Di Natale: "Spalletti raggiunge gli obiettivi. Spero di vedere la Juventus con il... Di Natale: "Spalletti raggiunge gli obiettivi. Spero di vedere la Juventus con il 4-3-3"
Genoa, striscione appeso fuori dallo stadio "Ferraris": "Ora basta...società fuori... TMWGenoa, striscione appeso fuori dallo stadio "Ferraris": "Ora basta...società fuori la verità"
Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini... Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Il Genoa saluta Vieira. I primi nomi per il prossimo allenatore: c'è anche De Rossi... Il Genoa saluta Vieira. I primi nomi per il prossimo allenatore: c'è anche De Rossi
Torino, il tecnico Baroni presenta la sfida contro il Pisa Live TMWTorino, il tecnico Baroni presenta la sfida contro il Pisa
Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic Probabili formazioniSerie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 10^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 10^ giornata di campionato
L'Hellas Verona perde Serdar per la partita con l'Inter: ecco la nota e il bollettino... L'Hellas Verona perde Serdar per la partita con l'Inter: ecco la nota e il bollettino medico
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
1 Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-4-1-2
2 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
3 Clamoroso dietrofront in casa Genoa: Vieira verso la risoluzione consensuale
4 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
5 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Genoa saluta Vieira. I primi nomi per il prossimo allenatore: c'è anche De Rossi
Immagine top news n.1 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
Immagine top news n.2 Genoa, Murgita e Criscito già a lavoro con la squadra in vista della gara con il Sassuolo
Immagine top news n.3 Genoa, arriva la risoluzione con Vieira. L'allenamento sarà diretto da Murgita e Criscito
Immagine top news n.4 La Juve di Spalletti, i dubbi di Milan e Inter, l'emergenza Lazio: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.5 Aforismi, Vlahovic, mercato e quel tatuaggio: Juve, parla Spalletti. Ma perde subito Yildiz
Immagine top news n.6 Allegri ritrova Leao, ma Tomori e Gimenez vanno verso il forfait: le ultime su Milan-Roma
Immagine top news n.7 Fiorentina, dopo Mandragora anche Dodo va verso il rinnovo: previsto summit con l'agente
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.2 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.3 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.4 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagni: “Catania leggermente avanti, ma nessuna sentenza. Su Tomei-Ascoli vi dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, striscione appeso fuori dallo stadio "Ferraris": "Ora basta...società fuori la verità"
Immagine news Serie A n.2 Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Immagine news Serie A n.3 Il Genoa saluta Vieira. I primi nomi per il prossimo allenatore: c'è anche De Rossi
Immagine news Serie A n.4 Torino, il tecnico Baroni presenta la sfida contro il Pisa
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
Immagine news Serie A n.6 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 10^ giornata di campionato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, al via quest'oggi l'11ª giornata. Occhi sul Palermo, ma anche su Samp-Mantova
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Palermo-Pescara: rosanero in cerca di riscatto. Abruzzesi per il blitz storico
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Virtus Entella-Empoli: scontro diretto a sorpresa
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Padova-Südtirol: veneti per confermarsi, ospiti per ritrovare i tre punti
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Carrarese-Frosinone: Calabro per ritrovare i tre punti, Alvini per scalare la vetta
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Avellino-Reggiana: amaranto in emergenza, duello Magnani-Biasci
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, Toscano: "Contento della prestazione. Il rigore? Situazione da analizzare bene"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 12ª giornata: oggi in campo l'Arezzo. Il programma completo dei match
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Diana: "A Trieste gara piena di trabocchetti. Giani è recuperato"
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Tomei prima del Ravenna: "Ci saranno insidie all'ordine del secondo"
Immagine news Serie C n.5 Pianese, Birindelli: "La passività mi fa arrabbiare. Vogliamo tenerci stretta la Serie C"
Immagine news Serie C n.6 Campobasso, Zauri prima dell'Arezzo: "Affrontiamo la migliore del girone"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, il programma della 4ª: oggi Milan-Lazio e due scontri salvezza
Immagine news Calcio femminile n.2 Corelli dopo l'esordio con l'Italia: "10 giorni fantastici. Ho sempre sognato questo momento"
Immagine news Calcio femminile n.3 Germania, la DFB pronta a rilanciare il calcio femminile: c'è un piano da 100 milioni di euro
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, si ferma Toniolo: trattamento mininvasivo per un emangioma del polpaccio
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma-Inter infiamma la domenica. Il programma della 4ª giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…