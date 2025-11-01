Parma-Bologna, i 26 convocati di Italiano: Holm torna dalla squalifica, Immobile out
Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei 26 convocati per Parma-Bologna, match in programma domani alle 18.00 allo stadio Ennio Tardini di Parma e valida per la 10^ giornata di Serie A. Rispetto all'elenco presentato per il match contro il Torino del turno infrasettimanale, torna a disposizione Holm dopo la squalifica. Ancora indisponibile, invece, Immobile. Di seguito la lista completa:
PORTIERI:
Pessina, Ravaglia, Skorupski
DIFENSORI:
Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumì, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea
CENTROCAMPISTI:
Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana
ATTACCANTI:
Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe
