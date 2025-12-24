Serie A, i 5 migliori difensori dopo 16 giornate: novità Bartesaghi

Una novità nella Top 5 dei difensori di Serie A dopo 16 giornate: pur non giocando, si prende il quinto posto Davide Bartesaghi. A soli 19 anni il terzino sinistro si è preso una maglia da titolare al Milan, segnando nel turno precedente due reti al Sassuolo. Prende il posto del comasco Kempf. Per il resto Dimarco resta saldo al primo posto con Bastoni che guadagna una posizione. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.

1. Federico Dimarco (Inter) 6.54 (14)

2. Alessandro Bastoni (Inter) 6.43 (14)

3. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.35 (10)

4. Tiago Gabriel (Lecce) 6.32 (14)

5. Davide Bartesaghi (Milan) 6.23 (11)

SERIE A - 16ª GIORNATA

Lazio - Cremonese 0-0

Juventus - Roma 2-1

44' Conceiçao (J), 70' Openda (J), 75' Baldanzi (R)

Cagliari - Pisa 2-2

45' rig. Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kilicsoy (C), 89' Moreo (P)

Sassuolo - Torino 0-1

66' rig. Vlasic

Fiorentina - Udinese 5-1

21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 45' + 5 Ndour (F), 56' e 69' Kean (F), 66' Solet (U)

Genoa - Atalanta 0-1

90' + 4 Hien

Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)

Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 33

2. Milan 32

3. Napoli 31

4. Roma 30

5. Juventus 29

6. Bologna 25

7. Como 24

8. Lazio 23

9. Atalanta 22

10. Sassuolo 21

11. Udinese 21

12. Cremonese 21

13. Torino 20

14. Lecce 16

15. Cagliari 15

16. Parma 14

17. Genoa 14

18. Hellas Verona 12

19. Pisa 11

20. Fiorentina 9

MARCATORI

8 reti: Lautaro Martinez (Inter)

7 reti: Pulisic (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone e Vlasic (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)