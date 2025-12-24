Serie A, i 5 migliori difensori dopo 16 giornate: novità Bartesaghi
Una novità nella Top 5 dei difensori di Serie A dopo 16 giornate: pur non giocando, si prende il quinto posto Davide Bartesaghi. A soli 19 anni il terzino sinistro si è preso una maglia da titolare al Milan, segnando nel turno precedente due reti al Sassuolo. Prende il posto del comasco Kempf. Per il resto Dimarco resta saldo al primo posto con Bastoni che guadagna una posizione. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Federico Dimarco (Inter) 6.54 (14)
2. Alessandro Bastoni (Inter) 6.43 (14)
3. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.35 (10)
4. Tiago Gabriel (Lecce) 6.32 (14)
5. Davide Bartesaghi (Milan) 6.23 (11)
SERIE A - 16ª GIORNATA
Lazio - Cremonese 0-0
Juventus - Roma 2-1
44' Conceiçao (J), 70' Openda (J), 75' Baldanzi (R)
Cagliari - Pisa 2-2
45' rig. Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kilicsoy (C), 89' Moreo (P)
Sassuolo - Torino 0-1
66' rig. Vlasic
Fiorentina - Udinese 5-1
21' Mandragora (F), 42' Gudmundsson (F), 45' + 5 Ndour (F), 56' e 69' Kean (F), 66' Solet (U)
Genoa - Atalanta 0-1
90' + 4 Hien
Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)
Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 33
2. Milan 32
3. Napoli 31
4. Roma 30
5. Juventus 29
6. Bologna 25
7. Como 24
8. Lazio 23
9. Atalanta 22
10. Sassuolo 21
11. Udinese 21
12. Cremonese 21
13. Torino 20
14. Lecce 16
15. Cagliari 15
16. Parma 14
17. Genoa 14
18. Hellas Verona 12
19. Pisa 11
20. Fiorentina 9
MARCATORI
8 reti: Lautaro Martinez (Inter)
7 reti: Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone e Vlasic (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)