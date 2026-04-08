Napoli, Conte benedice il mercato di gennaio: Alisson decisivo, Manna ci aveva visto lungo

Non solo Politano, ma anche il mercato di gennaio dietro il successo del Napoli contro il Milan. La vittoria del Maradona porta la firma dei subentrati, con Alisson Santos protagonista insieme all'ex Inter e Sassuolo. Ma da elogiare c'è anche Giovane, adattato da centravanti in una fase di emergenza offensiva dopo lo stop di Hojlund e il caso Lukaku ancora aperto. Alisson e Giovane, i due colpi del mercato di gennaio.

Alisson, colpo di Manna

Su Alisson bisognava crederci e puntare forte, mettendoci la faccia e assumendosi dei rischi: tre milioni e mezzo per il prestito potevano sembrare un azzardo, ma le relazioni spingevano ad osare. Una decisione voluta dal direttore sportivo Giovanni Manna, che ha insistito per portare il giocatore in azzurro nonostante qualche perplessità iniziale.

Riscatto scontato

L’impatto del brasiliano, arrivato dallo Sporting, conferma la bontà delle scelte fatte in inverno dal club e da Antonio Conte, che ha saputo valorizzare al meglio le nuove risorse. Un’intuizione che oggi trova riscontro sul campo. Il Napoli aveva già pianificato il riscatto al momento dell’investimento e ora raccoglie i frutti di quella scelta. In un’annata segnata dagli infortuni, il contributo dei nuovi innesti si sta rivelando decisivo per raggiungere gli obiettivi stagionali.