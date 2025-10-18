Napoli, Conte: "Complimenti al Torino per la vittoria, ma il gol ce lo siamo fatti da soli"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZNal termine della gara persa di misura contro il Torino: "Nel primo tempo eravamo bellini, abbiamo creato delle situazioni ma ci siamo limitati a quello mentre nel secondo tempo ci abbiamo messo più energia. Detto questo il gol ce lo siamo confezionati noi, complimenti al Torino per la vittoria ma stasera abbiamo fatto tutto noi".

La rosa del Napoli è stata esaltata troppo?

"Non voglio tornare su argomenti triti e ritriti. Da uomo di calcio e persona esperta ho detto alcune cose molto semplici e normali per chi mastica calcio e sa cosa vuol dire costruire qualcosa. Noi dobbiamo pensare a lavorare, la nostra stagione passa dalla crescita dei nuovi arrivati. Ci troviamo ad affrontare una partita ogni tre giorni e non c'è tempo, bisogna migliorare ogni volta e avere la pazienza di vedere questi miglioramenti".

Su cosa stai lavorando nella fase difensiva?

"Oggi il gol subito lo abbiamo fatto noi, non c'è stato uno svarione a livello difensivo. Bisogna sempre lavorare di squadra, purtroppo c'è stato questo rimpallo in cui accidentalmente Gilmour, che ha fatto una grande partita, tocca la palla e azione Simeone. Il calcio che stiamo facendo ci vede sempre nella metà campo avversaria, è normale concedere qualche ripartenza ma dobbiamo abituarci. Non ricordo situazioni a livello difensivo, normale accettare duelli e lì dobbiamo continuare a essere bravi migliorando ancora di più".